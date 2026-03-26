Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Firmenfahrzeug entwendet

In der Zeit zwischen Dienstag, 24. März 2026 19:00 Uhr bis Mittwoch, 25. März 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Lagerhalle in der Straße Fehrenkamp, OT Vörden, beschädigten ein Garagentor und entwendeten einen Ford Transit. In dem Fahrzeug befanden sich zudem diverse Werkzeuge und Baukleingeräte. Es entstand ein geschätzter Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 25. März 2026 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 09:47 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Straße Auf dem Brink, verschafften sich Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit unbekanntem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Pkw entwendet

Am Dienstag, 24. März 2026 in der Zeit zwischen 18:03 Uhr bis 21:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Pkw, Hyundai IONIQ5, welcher auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Straße Wintermarsch abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. März 2026 in der Zeit zwischen 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 730d in schwarz, Ortskennung Rotenburg (Wümme), welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

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