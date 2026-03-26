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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand einer Doppelhaushälfte

Am Mittwoch, 25. März 2026 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Brand einer Doppelhaushälfte im Amselweg. Aus bislang unbekannten Gründen sei in einem der Zimmer ein Brand ausgebrochen, welcher sich auf den Dachstuhl ausbreitete. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die angrenzende Doppelhaushälfte konnte verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 25. März 2026 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus dem Saterland mit seinem Pkw die B 72 in Richtung Friesoythe. In Höhe der Ortschaft Ramsloh geriet der 18-Jährige mit seinem Pkw zunächst in die Leitplanke und anschließend in den Gegenverkehr. Hier kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von ca. 11.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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