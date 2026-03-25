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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Derzeit liegen keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.03.2026 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Sachbeschädigung In der Zeit zwischen Freitag, 20. März 2026 15:00 Uhr bis Dienstag, 24. März 2026 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter Bauzäune, welche zur Sicherung einer Baustelle in der Straße Dät Haartje aufgestellt worden waren. Es entstand ein Schaden von ca. 600,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen. Rückfragen bitte an: ...

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  • 24.03.2026 – 22:35

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Löningen/Essen

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und einer leicht verletzten Person Am Dienstag, 24. März 2026, gegen 17:39 Uhr, kam es in Essen, OT Uptloh, Artlandstraße im Kreuzungsbereich Ünnern Esk/Blocksmühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger aus Essen mit seinem Transporter die Straße "Ünnern Esk" und beabsichtige, die ...

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  • 24.03.2026 – 11:30

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand eines Kühlschranks Am Montag, 23. März 2026 gegen 06:00 Uhr geriet ein Kühlschank in einer an ein Wohnhaus angrenzenden Garage in der Straße Grüner Weg in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Ein Anwohner wurde durch Rauchgase leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. Eine ...

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