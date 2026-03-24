Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand eines Kühlschranks

Am Montag, 23. März 2026 gegen 06:00 Uhr geriet ein Kühlschank in einer an ein Wohnhaus angrenzenden Garage in der Straße Grüner Weg in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Ein Anwohner wurde durch Rauchgase leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Bakum - Urkundenfälschung / Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Montag, 23. März 2026 10:25 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei in der Straße Zum Fladder, OT Carum, auf einen Pkw aufmerksam, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Die beiden männlichen Insassen beabsichtigten loszufahren, als sie den Funkstreifenwagen erblickten, ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab. Wenig später fuhren sie los und stellten den Pkw auf einem Grundstück ab. Die Beamten kontrollierten die beiden Männer, einen 57-jährigen Mann aus Bakum und einen 21-jährigen Mann aus Cloppenburg. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die an dem Pkw angebracht waren, an einen anderen Pkw gehörten. Der genutzte Pkw wurde offensichtlich vor kurzer Zeit gekauft und mit angebrachten Kennzeichen "überführt". Gegen den 57-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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