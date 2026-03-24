Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Stromkabel entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 20. März 2026 15:00 Uhr bis Montag, 23. März 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Baustromverteilerkasten, öffneten diesen gewaltsam und entwendeten rund 50m Kabel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.

Friesoythe - gefährliche Körperverletzung

Am Montag, 23. März 2026 gegen 19:50 Uhr verschafften sich zwei männliche unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Beethovenstraße, OT Altenoythe. Die Männer begaben sich zu dem 44-jährigen Opfer und schlugen auf dieses ein. Hierdurch erlitt der 44-Jährige Verletzungen im Gesicht. Anschließend verließen die Männer die Wohnung. Die unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - normale Statur - ca. 180cm groß - vollständig schwarz gekleidet - schwarze Sturmhaube mit separaten Augenausschnitten

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 20. März 2026 20:00 Uhr bis Montag, 23. März 2026 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe einer Eingangstür einer Schule in der Straße Hansaplatz. Anschließend wurden diverse Raffstores Halterungen beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht / Verursacherin unter dem Einfluss von THC

Am Montag, 23. März 2026 gegen 06:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Heranwachsende aus Friesoythe mit ihrem Pkw den Asternweg und beabsichtigte nach links auf die Altenoyther Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 19-Jährige meldete sich wenig später bei der Polizei in Friesoythe. Es stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von THC gestanden hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

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