Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 20. März 2026 16:00 Uhr bis Montag, 23. März 2026 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Dachrinne und ein Fallrohr einer Bushaltestelle in der Eichenallee. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Brand einer Baustellentoilette

Am Sonntag,22. März 2026 gegen 17:41 Uhr wurde eine Sachbeschädigung an einer Baustellentoilette gemeldet. Unbekannte hatten die Toilette, welche auf einer Baustelle im Birkenweg, OT Emstekerfeld, durch ein Feuer beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Pkw-Brand griff auf Wohnhaus über

Am Montag, 23. März 2026 gegen 15:28 Uhr kam es zu einem Pkw-Brand in einer Garage in der Straße Bergkamm. Der Brand griff zunächst auf die Garage und im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Zwei Anwohner wurden durch den Brand leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Löningen, Lastrup und Molbergen gelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Schaden in mittlerer 6-stelliger Höhe.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 20. März 2026 07:30 Uhr bis Montag, 23. März 2026 07:25 Uhr beschädigten unbekannte einen Briefkasten und eine Gartenhütte in der Meerdorfer Straße. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 20. März 2026 20:00 Uhr bis Sonntag, 22. März 2026 19:00 Uhr beschädigten unbekannte mittels Bierflasche die Fensterscheibe eines Hauses in der Bokeler Straße. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung

Am Montag, 23. März 2026 gegen 19:27 Uhr randalierte eine Gruppe Jugendlicher vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Bleiche und beschädigte die Scheibe der Eingangstür. Anschließend entfernte sich die Gruppe. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

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