Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Sprinter entwendet

Am Sonntag, 22. März 2026 in der Zeit zwischen 02:16 Uhr bis 03:16 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter, welcher auf einem Hof in der Straße Kreuzkamp abgestellt worden war. In dem Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 22. März 2026 gegen 12:00 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Schierlingsfeld. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem persönliche Gegenstände. Anschließend flüchteten Sie. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sprinter entwendet

Am Sonntag, 22. März 2026 in der Zeit zwischen 02:30 Uhr bis 02:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter, welcher auf einem Hof in der Straße Westallee abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

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