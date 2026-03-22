Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von Kühlauflieger

Am Samstag, 21.03.2026, in der Zeit von 02.45 bis 03.00 Uhr, wurde ein Kühlauflieger durch bislang unbekannte Täter entwendet. Dieser stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Daimler-Benz-Straße in Garrel. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Samstag, 21.03.2026, gegen 00.00 Uhr, wurde die doppelverglaste Scheibe einer Hauseingangstür in Cloppenburg, Am Galgenmoor, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.

Garrel - Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, 21.03.2026, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Pkw BMW die Beverbrucher Straße aus Garrel kommend in Richtung Beverbruch. Aufgrund der unsicheren Fahrweise sollte der Pkw zu einer Kontrolle angehalten werden. Die Fahrzeugführerin ignorierte zunächst die Anhaltezeichen des Funkstreifenwagens. Der Pkw geriet im Verlauf der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge zum Teil ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Schließlich hielt das Fahrzeug in Großenkneten an. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der BMW-Fahrerin gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 zu melden.

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