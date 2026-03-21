PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg für den 20.-21.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag im Zeitraum von 16:00 Uhr - 18:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den in der Inselstraße in Cloppenburg ordnungsgemäß abgestellten Daimler Benz einer 66-jährigen Cloppenburgerin. Der Verkehrsteilnehmer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-ds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clopp
enburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenbu
rgvechta-33.html
Leszinski, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 09:34

    POL-CLP: Pressemeldung vom 21.03.2026 für den Bereich des PK Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - illegales Kraftfahrzeugrennen Am Freitag, den 20.03.2026, kam es gegen 20:12 Uhr in zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Ein 21-Jähriger aus Vechta befuhr die Falkenrotter Straße stadtauswärts und überholte zwei vor ihm fahrende Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zeitgleich kam ihm ein 53-Jähriger Pkw-Fahrer aus ...

    mehr
  • 21.03.2026 – 08:28

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 15:27 Uhr, kam es im Saterland, Ortsteil Ramsloh, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 88-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Hauptstraße und beabsichtigte, nach links in die Kirchstraße ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:52

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges - Warnung vor perfider "Geschirrhandtuch"-Masche Am 14.03.2026 und am 19.03.2026 kam es Cloppenburg und Goldenstedt zu zwei Taten im Kontext der sogenannten "Geschirrhandtuch"-Masche. Bei diesem perfiden Betrug treten die Täterinnen und Täter unter anderem im öffentlichen Raum - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren