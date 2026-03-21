Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg für den 20.-21.03.2026
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Freitag im Zeitraum von 16:00 Uhr - 18:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den in der Inselstraße in Cloppenburg ordnungsgemäß abgestellten Daimler Benz einer 66-jährigen Cloppenburgerin. Der Verkehrsteilnehmer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
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enburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenbu
rgvechta-33.html
Leszinski, PHK
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