Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg für den 20.-21.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag im Zeitraum von 16:00 Uhr - 18:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den in der Inselstraße in Cloppenburg ordnungsgemäß abgestellten Daimler Benz einer 66-jährigen Cloppenburgerin. Der Verkehrsteilnehmer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

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