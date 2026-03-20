Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges - Warnung vor perfider "Geschirrhandtuch"-Masche

Am 14.03.2026 und am 19.03.2026 kam es Cloppenburg und Goldenstedt zu zwei Taten im Kontext der sogenannten "Geschirrhandtuch"-Masche. Bei diesem perfiden Betrug treten die Täterinnen und Täter unter anderem im öffentlichen Raum - beispielsweise in einer Fußgängerzone oder auf Parkplätzen - an die potentiellen Opfer heran und versuchen durch das Vorspielen falscher Tatsachen die Herausgabe von Bargeld oder sonstigen Vermögenswerten zu veranlassen. Im Rahmen der Tatbegehung sprechen ein oder mehrere Täter das spätere Opfer an und schildern eine vermeintliche Notlage, beispielsweise eine familiäre Notsituation oder bestimmte Krankheitsbilder enge Angehörige betreffend.

Bei den Fällen in Cloppenburg und Goldenstedt gelang es den Tätern durch eine geschickte Gesprächsführung auf einen tatsächlichen Sachverhalt innerhalb der Familie der Opfer zu sprechen zu kommen. Den Opfern wurde dabei wahrheitswidrig suggeriert, dass das zuhause befindliche Bargeld bzw. andere Vermögenswerte "unrein" bzw. "verflucht" seien und dies ein Grund für die jeweilige Notsituation sein könne. Es wurde in der Folge ein "reinigendes Ritual" angeboten, bei dem die Vermögenswerte von zuhause abgeholt und in ein Geschirrhandtuch gewickelt werden sollten. Im weiteren Verlauf trafen die jeweiligen Opfer und Täter an einem verabredeten Ort wieder aufeinander und führten gemeinsam Rituale durch, in deren Verlauf die Vermögenswerte durch eine täuschende Handlung ausgetauscht wurden. Die Opfer erhielten beispielsweise ein Geschirrhandtuch gefüllt mit Servietten zurück. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung, ehe der Betrug aufflog. Im Ergebnis entstand im Rahmen der Sachverhalte ein finanzieller Schaden in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe.

Insofern weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ausdrücklich darauf hin, sich nicht in Gespräche dieser Art verwickeln lassen.

Weiterhin wird davor gewarnt, sensible persönliche Informationen, Angehörige oder die finanzielle Situation betreffend, preis zu geben.

Potentielle Opfer sollten sich auch nicht durch das Erscheinen weiterer Personen bei diesen Gesprächen beeinflussen lassen, die suggerieren, dass die beschriebenen Rituale in ihrem Falle erfolgsversprechend verliefen.

Es wird weiterhin darum gebeten, verdächtige Sachverhalte, Personen oder Fahrzeuge in diesem Kontext der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.

Anlässlich beider Taten wurden die Ermittlungen aufgenommen.

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