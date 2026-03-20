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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln

In den frühen Morgenstunden des Donnerstages, den 19.03.2026, durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zwei Wohnungen im Bereich Strücklingen und Ramsloh nach Betäubungsmitteln.

Die Verfahren wegen des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln richten sich gegen einen 34-jährigen Mann aus Ramsloh und einen 33-jährigen Mann aus Strücklingen.

Vorangegangen waren seit Dezember 2025 geführte Ermittlungen, wonach die genannten Personen konkret mit Kokain und weiteren Betäubungsmitteln handeln sollen. Bereits im Jahr 2017 konnten bei dem 34-jährigen Ramsloher Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie verbotene Waffen aufgefunden werden. Nun erhärtete sich ein neuer Verdacht in diesem Kontext.

Nach Anregung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgerichts Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der genannten Männer. Bei dem Mann aus Ramsloh, welcher nicht angetroffen werden konnte, wurden erneut Kokain, Ecstasy, Haschisch, Marihuana, Schreckschuss- und Softairwaffen, sowie ein Springmesser und eine Machete aufgefunden und beschlagnahmt.

Zeitgleich konnten bei dem 33 Jahre alten Mann aus Strücklingen geringe Mengen Kokain und Marihuana aufgefunden werden. Als Zufallsfund entpuppte sich ein gestohlenes Pedelec.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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