PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 3 +++

Limburg (ots)

1. Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 3, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 20.11.2025, 08:50 Uhr

(wie) Auf der Autobahn bei Bad Camberg ist es am Donnerstagvormittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein 63-Jähriger mit einem BMW die A3 von Bad Camberg kommend in Richtung Norden befahren. Kurz hinter der Rastanlage hielt er auf dem Standstreifen an und verließ sein Fahrzeug. Direkt vor einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw trat er auf die Straße. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 63-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autobahnpolizei sperrte die A 3 in Richtung Köln, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Camberg von der Autobahnmeisterei abgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Fliegerstaffel der Polizei fertigte Luftaufnahmen der Unfallstelle. Bis zum Ende der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn bis circa 13 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein erheblicher Rückstau mit Auswirkungen auch auf die Ausweichstrecken. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06411/ 345-4140 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell