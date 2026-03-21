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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 15:27 Uhr, kam es im Saterland, Ortsteil Ramsloh, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 88-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Hauptstraße und beabsichtigte, nach links in die Kirchstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 70-jährige Fußgängerin aus dem Saterland, die sich im Einmündungsbereich befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, den 20.03.2026, 07:20 Uhr, bis 15:30 Uhr, kam es im Saterland auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Möhlenschleede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491-93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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