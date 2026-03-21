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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung vom 21.03.2026 für den Bereich des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - illegales Kraftfahrzeugrennen

Am Freitag, den 20.03.2026, kam es gegen 20:12 Uhr in zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Ein 21-Jähriger aus Vechta befuhr die Falkenrotter Straße stadtauswärts und überholte zwei vor ihm fahrende Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zeitgleich kam ihm ein 53-Jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek auf der genannten Strecke entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser nach rechts ausweichen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden (04441-9430)

Dinklage, Versuchter Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es am Markt in Dinklage zu einem versuchten Einbruch in einen Elektrofachmarkt. Unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Gegenstands die rückwärtige Tür aufzubrechen. Dieses gelang jedoch nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dinklage in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag den 20.03.2026 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 45-jähriger Frau aus Georgsmarienhütte mit ihrem Pkw die Hinnenkamper Straße in Vörden. Bei einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag gegen 18:55 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Goldenstedt. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 13:00 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße/Theodor-Heuss-Str. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Radfahrer aus Vechta leicht verletzt wurde. Ein 36-jähriger aus Cloppenburg Mann fuhr mit seinem Pkw von der Theodor-Heuss-Straße in den Kreisel ein und übersah den kreuzenden Radfahrer. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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