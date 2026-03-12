Feuerwehr Greven

FW-Greven: Zimmerbrände beschäftigen Feuerwehr Greven.

Greven (ots)

Der Feuerwehr Greven wurden am Donnerstag, 12.03.2026, innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Zimmerbrände gemeldet.

Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr um 08:57 Uhr alarmiert. In einem Kindergarten an der Kardinal-van-Galen-Straße soll es zu einem Brandausbruch in einem Hauswirtschaftsraum gekommen sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Brandrauch aus dem betroffenen Gebäude. Unverzüglich wurde eine Brandbekämpfung von einem Trupp unter schwerem Atemschutz eingeleitet, die zügig Wirkung zeigte. Durch das vorbildliche Verhalten der Erzieherinnen und Erzieher hatten bereits alle Kinder das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Die Feuerwehr Greven war hier mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

Um 10:20 Uhr wurde der Feuerwehr ein weiterer Zimmerbrand in einem Gebäude an der Stauffenbergstraße gemeldet. Auch hier konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert werden. Aufgrund der Rauchausbreitung in dem Gebäude kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz, um den Rauch aus dem Gebäude abzuleiten. Die Bewohnerin blieb trotz der Rauchentwicklung glücklicherweise unverletzt.

Auch hier war die Feuerwehr Greven mit 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 11:00 Uhr beendet.

Die Polizei hat jeweils Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

