Feuerwehr Greven

FW-Greven: Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW wurde eine Person schwer verletzt.

Greven (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026, wurde die Feuerwehr Greven um 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der Altenberger Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, eine davon schwer. Eine verletzte Person war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Rettung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst.

Zusätzlich sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und streuten auslaufende Betriebsmittel ab, um eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Beide verletzten Personen wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Unfallursache sowie zur Höhe des Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden. Die Feuerwehr war mit 31 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.

Der Einsatz konnte um 08:37 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Greven, übermittelt durch news aktuell