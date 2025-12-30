Feuerwehr Greven

FW-Greven: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 mit fünf verletzten Personen.

Am heutigen Dienstag, 30.12.2025, kam es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Zwei der Betroffenen erlitten schwere Verletzungen, drei weitere wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 13:07 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage umfangreich dar" so Einsatzleiter Niklas Gohmann von der Feuerwehr Greven. Mehrere beteiligte Fahrzeuge standen auf der Fahrbahn, teilweise stark beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten.

Die verletzten Personen wurden notärztlich versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die Feuerwehr unterstützte zudem bei der Reinigung der Fahrbahn und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe.

Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei übernommen.

Die Feuerwehr Greven war mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz war gegen 15:00 Uhr beendet.

