Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr bis 13:50 Uhr auf dem Parkplatz am Franziskanerplatz in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgeparkten Pkw wurde durch eine bislang unbekannte Person oder Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden und dessen Regulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden (04441 - 9430).

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Goldenstedt, mit seinem PKW, die Straße Oythe in Richtung Lutten. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Der PKW drehte sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am PKW und den Baum entstanden Sachschäden in einer Höhe von ca. 4000 Euro.

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