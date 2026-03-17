Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Parfümerie - Trickdiebstahl in Einkaufsmarkt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Parfümerie

Alsfeld. Im Zeitraum von Samstag (14.03.), 14 Uhr, bis Montag (16.03.), 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Mainzer Tor" Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Parfümerie. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und mehrere Parfüme. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl in Einkaufsmarkt

Homberg. Am Montag (16.03.), gegen 18 Uhr, wurde eine 23-Jährige aus Grünberg in einem Einkaufsmarkt in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden Opfer dreister Trickdiebe. Drei ihr unbekannte Männer sprachen die Kundin im Kassenbereich des Marktes an und verwickelten sie in ein Gespräch. Erst kurze Zeit später bemerkte die 23-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte einer der drei Unbekannten einen unaufmerksamen Augenblick der Frau aus und nahm deren Geldbörse an sich. Anschließend verließen die Täter den Markt in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 40-50 Jahre alt, circa 160 cm groß, wenig bis keine Haare, blaue Latzhose mit herunterhängenden Trägern

Täter 2: männlich, circa 40-50 Jahre alt, circa 160 cm groß, Wollmütze mit Camouflage-Muster, blaue Latzhose mit herunterhängenden Trägern

Täter 3: männlich, circa 40-50 Jahre alt, circa 160 cm groß

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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