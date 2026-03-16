Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld. Am Samstag (14.03.), gegen 10.20 Uhr, hielt der Fahrer eines Auslieferfahrzeugs aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrzeug an der Landecker Straße auf dem Gehweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Landecker Straße in Richtung Ortsausgang. Hierbei touchierte er den linken Außenspiegel des Auslieferfahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Laut des Auslieferfahrers soll es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen schwarzen Peugeot gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Freitag (13.03.), in der Zeit von 8.55 Uhr bis 17.45 Uhr, parkte eine Mercedes-Fahrerin aus Bad Hersfeld in einer Tiefgarage in der Dippelstraße. Nach derzeitigem Stand touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Mercedes im Bereich der hinteren linken Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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