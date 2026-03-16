Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Toyota entwendet - Wahlplakate beschädigt - Diebstahl von Diesel

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Ulrichstein. Unbekannte entwendeten am Freitagabend (13.03.), in der Zeit von 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr, von einem VW-Cabrio, welches in der Schaubstraße abgestellt war, das vordere und hintere Saisonkennzeichen "VB-D 199". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Toyota entwendet

Schlitz. In der Nacht auf Samstag (14.03.), in der Zeit von 0.15 Uhr bis 6.45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Hof im Steinweg geparkten grauen Toyota Land Cruiser (Kennzeichen: VB-RK 241) im Wert von rund 63.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System :

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless-Go-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. dieses deaktivieren, - Den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich), - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält, - Gegebenenfalls funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel kaufen

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wahlplakate beschädigt

Lauterbach. Unbekannte rissen am Freitag (13.03.), im Zeitraum von 7 Uhr bis 17.45 Uhr, in der Straße "Am See" zwei Wahlplakate ab und warfen sie in einen angrenzenden Fluss. Auch in der Caprivastraße machten sich Unbekannte an zwei Wahlplakaten zu schaffen und beschädigten diese dabei. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Samstagmittag (14.03.). Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Diesel

Mücke. Im Zeitraum von Samstag (14.03.), 8 Uhr, bis Sonntag (15.03), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Tank eines auf dem Parkplatz "Hegberg" an der A 5 abgestellten Sattelzug, mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff. Auch auf der Tank- & Rastanlage "Eifa" war der Tank einer weißen Sattelzugmaschine das Ziel Unbekannter. In der Nacht auf Sonntag (15.03.) pumpten die Täter mehrere hundert Liter Diesel aus den Tanks. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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