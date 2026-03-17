Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in kirchliche Einrichtung - Einbruch in Betriebsgebäude - Diebstahl von Kennzeichenschildern - Dachstuhlbrand von Scheune

Hersfeld Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in kirchliche Einrichtung

Rotenburg. Im Zeitraum von Freitag (13.03.), 14.30 Uhr, bis Montag (16.03.), 8.30 Uhr, versuchten sich Unbekannte am Kirchplatz gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer kirchlichen Einrichtung zu verschaffen, indem sie an einer Tür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandenen Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Niederaula. Unbekannte betraten im Zeitraum von Freitag (13.03.), 18 Uhr, bis Montag (16.03.), 6 Uhr, das Gelände eines Betriebes in der Straße "Am Friedrichsfeld" im Ortsteil Kleba, indem sie einen Zaun gewaltsam öffneten. Anschließend warfen die Täter die Scheibe eines Anlieferungstors ein und gelangten so in das Gebäude. Von dort entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen diverse Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichenschildern

Kirchheim. Unbekannte entwendeten am Montag (16.03.), in der Zeit von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr, von einem grauen Mercedes CLS, welches in einem Carport vor einem Wohnhaus in der Schulstraße abgestellt war, das vordere und hintere Saisonkennzeichen "HEF-MO 35". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dachstuhlbrand von Scheune

Alheim. Am frühen Dienstagmorgen (18.03), gegen 1 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle bezüglich eines Scheunenbrandes in der Kirchstraße im Ortsteil Heinebach alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brand bemerkt und die Besitzer auf das Feuer aufmerksam gemacht, welche umgehend die Feuerwehr verständigten.

Mit einem Großaufgebot an Kräften bekamen die Feuerwehren aus Heinebach, Baumbach, Niederellenbach, Sterkelshausen und Rotenburg an der Fulda das Feuer des in Vollbrand stehenden Dachstuhls des Gebäudes zeitnah unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern.

Die Scheune wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschadens wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

(Marc Leipold)

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