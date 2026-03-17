Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Einbruch in Gaststätte - Farbschmiererei an Hauswand - Einbruch in Baustelle - E-Bike entwendet

Fulda (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Zwischen Sonntag (15.03.), 22 Uhr, und Montag (16.03.), 11 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Wörthstraße abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway". An dem Roller ist das Versicherungskennzeichen "687 WIY" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gaststätte

Tann. In der Nacht von Sonntag (15.03.) auf Montag (16.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte im Ortsteil Hundsbach. Nachdem die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht wurden, flüchteten die Täter schließlich mit drei Päckchen Zigaretten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmiererei an Hauswand

Hünfeld. Zwischen Freitag (13.03.), 14 Uhr, und Montag (16.03.), 8 Uhr, beschmierten Unbekannte in der Straße "Großenbacher Tor" eine Hauswand mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Baustelle

Hünfeld. Zwischen Samstagmittag (14.03.), 15 Uhr, und Montagfrüh (16.03.), 7 Uhr, machten sich Unbekannte auf einer Baustelle in einem Schulgebäude in der Jahnstraße zu schaffen. Nachdem sie einen dortigen Baucontainer aufbrachen, verschafften sie sich anschließend gewaltsam Zutritt zu der eigentlichen Baustelle im Erdgeschoss. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Bike entwendet

Fulda. Zwischen Samstag (14.03.), 12 Uhr, und Sonntag (15.03.), 13.20 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Carport in der Ignaz-Weißmüller-Straße ein blaues E-Bike des Herstellers "Morrison". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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