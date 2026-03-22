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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es gegen 07:00 Uhr, auf der Friesoyther Straße in Saterland zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Esterwegen befuhr mit seinem Pkw die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Sedelsberg, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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