Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - schwerer Raub

Am Sonntag, 22. März 2026 gegen 01:42 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Wohnhaus eines 67-jährigen Mannes im Soestenweg. Die unbekannten Täter fesselten den 67-Jährigen und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und ließen das Opfer gefesselt und verletzt zurück. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) oder in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Insbesondere Anwohner der umliegenden Straßen werden gebeten Videomaterial etwaiger Überwachungskameras zum tatrelevanten Zeitraum zu überprüfen.

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