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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand eines Pedelec-Akkus

Am Sonntag, 22. März 2026 gegen 13:11 Uhr geriet der Akku eines Pedelecs in Brand. Der Akku wurde zum Zeitpunkt des Brandes in einem Wohnhaus in der Straße Am Tennisplatz geladen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 22. März 2026 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug, Mercedes Sprinter, welcher in einer Parkbucht in der Burgstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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