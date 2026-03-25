Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand eines Kühlschranks Am Montag, 23. März 2026 gegen 06:00 Uhr geriet ein Kühlschank in einer an ein Wohnhaus angrenzenden Garage in der Straße Grüner Weg in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Ein Anwohner wurde durch Rauchgase leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. Eine ...

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