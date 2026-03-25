Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Sachbeschädigung
In der Zeit zwischen Freitag, 20. März 2026 15:00 Uhr bis Dienstag, 24. März 2026 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter Bauzäune, welche zur Sicherung einer Baustelle in der Straße Dät Haartje aufgestellt worden waren. Es entstand ein Schaden von ca. 600,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.
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