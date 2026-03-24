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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Löningen/Essen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 24. März 2026, gegen 17:39 Uhr, kam es in Essen, OT Uptloh, Artlandstraße im Kreuzungsbereich Ünnern Esk/Blocksmühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger aus Essen mit seinem Transporter die Straße "Ünnern Esk" und beabsichtige, die Artlandstraße zu überqueren. Hier missachtete er die Vorfahrt einer 65-jährigen Quakenbrückerin, die mit ihrem PKW die Artlandstraße in Richtung Quakenbrück befuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolgedessen die Quakenbrückerin mit ihrem PKW in eine angrenzende Mauer geschleudert wurde. Die Quakenbrückerin wurde durch den Unfall lebensgefährlich, der Mann aus Essen wurde leicht verletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 19000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Spurensuche und -sicherung musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Bevern zum Ausleuchten der Unfallstelle vor Ort. Ein zwischenzeitlich im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber konnte seinen Anflug abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Walbröhl, PHK'in DSL'in PI CLP/VEC
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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