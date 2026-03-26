Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 25. März 2026 gegen 16:51 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw die Straße Mühlenbachtal in Richtung Kreuzung B 213 / Alte Heerstraße. Die 32-Jährige querte die B 213 in Richtung Alte Heerstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 34-jährigen Frau aus Herzlake, welche die B 213 befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus

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