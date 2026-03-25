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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Pkw-Brand

Am Dienstag, 24. März 2026 gegen 15:58 Uhr kam es bei Schweißarbeiten an einem Pkw in der Straße Moorhook zu einer Rauch- und Brandentwicklung im Kofferraum eines Pkw. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen im Bereich der Baustelle auf der B 213

In der Nacht von Montag, 23. März 2026 23:00 auf Dienstag, 24. März 2026 wurden mehrere Arbeitsmaschinen im Baustellenreich der B 213 beschädigt. Unbekannte besprühten unter anderem eine Straßenfräse mit Farbe und beschädigten die Kabel. Zudem wurde die Windschutzscheibe eines Baggers eingeschlagen. Es entstand ein Schaden im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit andauernder Vollsperrung (Korrektur)

Am Mittwoch, 25. März 2026 gegen 08:40 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Thuine (Emsland) mit einem Trecker und zwei Anhängern die B 213, Vahrener Damm in Richtung Cloppenburg. Hierbei kam der 69-Jährige mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab. Der Trecker und ein Anhänger kippten in den Seitenraum. Der Fahrer blieb unverletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten ist die B 213 zwischen Cloppenburg und Nieholte derzeit voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden bis voraussichtlich 16:00 Uhr andauern. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.03.2026 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

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  • 25.03.2026 – 10:56

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    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und einer leicht verletzten Person Am Dienstag, 24. März 2026, gegen 17:39 Uhr, kam es in Essen, OT Uptloh, Artlandstraße im Kreuzungsbereich Ünnern Esk/Blocksmühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger aus Essen mit seinem Transporter die Straße "Ünnern Esk" und beabsichtige, die ...

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