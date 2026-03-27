Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. März 2026 16:00 Uhr bis Donnerstag, 26. März 2026 10:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Sitzbank an der Ahauser Straße und beschädigten den dortigen Tisch. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 26. März 2026 gegen 13:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 31-jährigen Mann aus Wildeshausen, welcher mit seinem Pkw die Bürgermeister-Heukamp-Straße befuhr. Ein Drogenvortest ergab eine Beeinflussung hinsichtlich Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, 25. März 2026 gegen 14:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad den Radweg am Kreisverkehr Hagenstraße/Emsteker Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wartepflichtigen Pkw eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Verursacher setze seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garthe - Brand

Am Freitag, 27. März 2026 gegen 08:03 Uhr kam es im Vorraum eines Schweinestalles im Postweg, vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses nach Reinigungsarbeiten, zum Brand eines Verteilerkastens. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht und somit ein Ausbreiten auf den Schweinestall verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 26. März 2026 gegen 10:58 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Fritz-Reuter-Straße in Richtung stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf die Straße Am Markt abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 63-jährigen Frau aus Cloppenburg. Beide Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 19.000,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht / mehrere Pkw beschädigt

Am Donnerstag, 26. März 2026 gegen 11:15 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Transporter und Anhänger die B 72 in Richtung Cloppenburg. Hierbei verlor er Fahrzeugteile, dahinterfahrende Pkw-Fahrer konnten nicht mehr ausweichen und führen über diese Teile. Hierdurch entstand an mindestens zwei Pkw Sachschaden. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 26. März 2026 gegen 21:57 Uhr befuhr eine 19-jährige Emstekerin mit ihrem Pkw die Alte Bundesstraße, Fahrtrichtung Cloppenburg und beabsichtigte nach rechts in die Justus-von-Liebig-Straße abzubiegen. Hierbei kam sie mit ihrem Pkw zu weit in den Seitenraum und kollidierte mit der dortigen Ampel. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

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