Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wurde auf der Altenoyther Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 27-jährige rumänische Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen verloren zu haben. Da eine elektronische Überprüfung negativ verlief und auch keinerlei Nachweise vorgelegt werden konnten, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel - Unfallflucht Osterhausenbrücke

Durch einen unbekannten Verursacher wurde das Geländer der Osterhausenbrücke (Klosterstraße/Friesenstraße) vermutlich am Freitag nicht unerheblich beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) zu melden.

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