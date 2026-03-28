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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wurde auf der Altenoyther Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 27-jährige rumänische Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen verloren zu haben. Da eine elektronische Überprüfung negativ verlief und auch keinerlei Nachweise vorgelegt werden konnten, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel - Unfallflucht Osterhausenbrücke

Durch einen unbekannten Verursacher wurde das Geländer der Osterhausenbrücke (Klosterstraße/Friesenstraße) vermutlich am Freitag nicht unerheblich beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) zu melden.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Mail: poststelle@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de
Tel.: 04491-93390
Glandorf, PHK

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

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