Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wurde auf der Altenoyther Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 27-jährige rumänische Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen verloren zu haben. Da eine elektronische Überprüfung negativ verlief und auch keinerlei Nachweise vorgelegt werden konnten, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Barßel - Unfallflucht Osterhausenbrücke
Durch einen unbekannten Verursacher wurde das Geländer der Osterhausenbrücke (Klosterstraße/Friesenstraße) vermutlich am Freitag nicht unerheblich beschädigt.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) zu melden.
Rückfragen bitte an:
PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Mail: poststelle@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de
Tel.: 04491-93390
Glandorf, PHK
oder
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Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
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