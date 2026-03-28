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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Schmuckdiebstahl

Am Freitag, 27. März 2026, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Schlafzimmer einer 86-jährigen Bewohnerin einer Unterkunft in der Magdeburger Straße in Cappeln und entwendete ein Schmuckkästchen samt dem darin befindlichen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag, 26. März 2026, 19:20 Uhr, bis Freitag, 27. März 2026, 17:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen PKW, der in Cloppenburg in der Straße Aslage abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 27. März 2026, um 10:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Lastruper mit seinem PKW in Lindern die Löninger Straße, obwohl dieser nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die 46-jähriger Fahrzeughalterin aus Lastrup ließ das Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Walbröhl, PHK'in, DSL'in PI CLP/VEC
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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