Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mülltonnenbrand, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Sonntag (03.05) auf Montag (04.05.) hat ein Zeuge gegen 02.45 Uhr einen brennenden Restmüllcontainer im Hinterhof der Straße Am Brink gemeldet.

Bei Eintreffen der Beamten stand der Container aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand und schlug auf die danebenstehende Papiertonne über. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell