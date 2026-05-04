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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Bungalow, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag (30.04.) in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Hanseller Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus, das sich in der Nähe der Einmündung zur Straße Grotenkamp befindet.

Im Haus wurden diverse Räume durchsucht und Schmuckschatullen geöffnet. Entwendet wurde ein vierstelliger Geldbetrag. Weitere Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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