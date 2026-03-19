Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren - drei Personen verletzt

Sundhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, mit drei verletzten Personen. Den Erkenntnissen zu Folge befuhren zwei Autofahrer die genannte Straße in Richtung Nordhausen. Auf Höhe der Straße Feldgewende beabsichtigt das vorausfahrende Fahrzeug in diese einzubiegen und betätigt den Blinker. Aus noch ungeklärten Gründen bemerkt dies der dahinter befindliche Fahrzeugführer vermutlich zu spät und fährt auf. Durch den Aufprall wurden der Beifahrer und Fahrer des Auffahrenden sowie der Fahrzeugführer des Vorausfahrenden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

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