PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Werkzeug

Roßleben (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Glück-Auf-Straße entwendeten derzeit unbekannte Täter Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Zuvor drangen sie gewaltsam in den Kellerraum ein, in dem die Werkzeuge gelagert waren.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und sicherten Spuren. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0069209

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 14:40

    LPI-NDH: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

    Großengottern (ots) - Gegen 18 Uhr verließ eine Gruppe vermutlich männlicher Personen im Bereich des Bahnhofs einen Personenzug. Diese hielten sich nach dem Verlassen der Bahn weiter an dem Bahnhof auf uns gerieten mit einer weiteren männlichen Person in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte in der weiteren Folge in eine körperliche. Von einer in der Nähe befindlichen Baustelle eilten mehrere ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 14:38

    LPI-NDH: Feueralarm in Mehrfamilienhaus

    Sondershausen (ots) - Am Mittwochabend eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in die Borntalstraße, um nach einer unklaren Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Einsatz zu kommen. Die Bewohnerin, eine 57-Jährige, konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie kam mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein Klinikum. Die Feuerwehr konnte die Ursache schnell ausfindig machen. ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 14:37

    LPI-NDH: Pedelec bei Unternehmen entwendet

    Artern (ots) - Am Mittwochnachmittag entwendeten mehrere Personen vor dem Grundstück eines Unternehmens in der Straße Das untere Talfeld ein E-Bike. Das mit einem schloss gesicherte Fahrrad wurde durch vier derzeit unbekannte Personen von der Sicherung getrennt und anschließend entwendet. Videoaufnahmen konnten von den Tätern bei der Tatausübung angefertigt und gesichert werden. Diese werden gegenwärtig ausgewertet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren