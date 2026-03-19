Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Werkzeug

Roßleben (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Glück-Auf-Straße entwendeten derzeit unbekannte Täter Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Zuvor drangen sie gewaltsam in den Kellerraum ein, in dem die Werkzeuge gelagert waren.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und sicherten Spuren. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0069209

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