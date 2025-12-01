FW-Velbert: Traditionelle Adventskonzerte des Musikzugs stehen bevor

Feuerwehr Velbert

Velbert (ots)

"99 Jahre - Musik verbindet" - unter diesem Motto lädt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert am dritten Adventswochenende zu seinen traditionellen Konzerten im Advent ein.

Die Auftritte finden am Samstag, den 13. Dezember 2025 um 18:00 Uhr, sowie am Sonntag, den 14. Dezember 2025 um 17:00 Uhr im Forum Velbert statt. Wie jedes Jahr bereiten sich die Musikerinnen und Musiker intensiv auf das Konzert vor. "Wir konnten erneut einen Probentag durchführen, bei dem die Register mit professionellen Dozierenden arbeiten. Das ist für uns ein großer Gewinn und etwas, das nicht selbstverständlich ist", erklärt der kommissarische Musikzugführer Karsten Schenk. "Wir sind stolz, Teil der Feuerwehr Velbert zu sein und diese Infrastruktur nutzen zu dürfen."

Mit rund 50 Aktiven aus verschiedenen Altersgruppen ist der Musikzug das musikalische Aushängeschild der Feuerwehr Velbert.

Seit fast einem Jahrhundert begleitet das Orchester städtische Veranstaltungen, Feuerwehrtermine und Konzerte.

Der neue Dirigent Alberto Leon Prats freut sich darauf, das Publikum durch ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzert zu führen.

Karten sind ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen, bei den Mitgliedern des Musikzugs sowie an der Abendkasse erhältlich.

"Wir freuen uns auf zwei besondere Konzerttage mit großem Publikum.

Aktuelle Informationen gibt es außerdem auf www.feuerwehr-velbert.de", so Schenk.

