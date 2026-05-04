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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Autos am Bahnhof aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen

Lengerich (ots)

Am Bahnhof sind an zwei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Die zerstörten Scheiben wurden am Sonntag (03.05.) gegen kurz vor 14 Uhr beziehungsweise um kurz vor 14.30 Uhr festgestellt.

Bei den angegangenen Wagen, die an der Bahnhofstraße abgestellt waren, handelt es sich um einen schwarzen Toyota Aygo sowie um einen grauen Ford Fiesta. Gestohlen wurde aus den Autos ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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