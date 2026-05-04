Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Auto und E-Scooter kollidieren, eine Person schwer verletzt

Greven (ots)

Am Donnerstagabend (30.04.) gegen 18.25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall am Kreisverkehr Bismarckstraße / Königsstraße zwischen einem Auto und einem E-Scooter.

Ein 19-Jähriger aus Greven fuhr mit seinem Fiat 500 auf der Königstraße in Richtung Kreisverkehr Bismarckstraße. Zeitgleich fuhr ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter im Kreisverkehr. Als der Autofahrer in den Kreisverkehr einfuhr, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem von links kommenden Grevener auf dem E-Scooter. Dabei stürzte der Jugendliche und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.200 Euro geschätzt.

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