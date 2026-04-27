Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann zwei Mal in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitagabend (24.4.2026, 20.35 Uhr) kam es auf dem Beckumer Marktplatz zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dem voraus ging ein Streit, weil der 26-Jährige drei Frauen angesprochen und ihnen gefolgt war. Der 35-Jährige hatte den Jüngeren aufgefordert, dies zu unterlassen. Da der alkoholisierte 26-jährige Beckumer bereits drei Mal an dem Tag wegen Sachbeschädigungen aufgefallen war, wurde er bis zum frühen Samstagmorgen in Gewahrsam genommen.

Nur wenige Stunden später (25.4.2026, 12.30 Uhr) fiel der 26-Jährige erneut auf, weil er ein Hausverbot in einem Friseursalon auf der Oststraße missachtet hatte. Er hatte dort randaliert und Anwesenden gedroht sowie diese beleidigt. Der Beckumer verließ kurzfristig die Örtlichkeit. Als Polizisten dort eintrafen, kehrte der Mann zurück und warf eine Glasflasche in Richtung der Einsatzkräfte. Er traf jedoch ein geparktes Auto und nicht die Polizisten. Die Beamten sprachen den Tatverdächtigen an, der nun mehrere größere Steine aus seiner Hosentasche nahm. Daraufhin setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen den sehr aggressiven Beckumer ein. Sie fixierten und fesselten den 26-Jährigen und nahmen ihn erneut in Gewahrsam.

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