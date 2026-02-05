PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Feueralarm an Schule ausgelöst - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2025), gegen 16:50 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Feueralarm an einer Realschule in der Schlesier Straße. Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass ein Alarmmelder im Innenraum eingeschlagen und aktiviert worden war. Im Schulgebäude konnten keine Personen festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Schulgebäude und lösten den Alarm aus.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

