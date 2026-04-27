POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus - Geldbörse und Parfum gestohlen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 25.4.2025, 20.35 Uhr wurden mehrere Personen bei einem Alleinunfall auf der B 58 in Roland verletzt. Ein 28-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die B 58 von Roland in Richtung Ahlen. Er fährt mit dem Auto nach Angaben eines Zeugen nahezu ungebremst in den Kreisverkehr "Brulands Eck" ein und prallt gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend blieb der Pkw in einem Graben stehen. Die im ...

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