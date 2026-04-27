POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus - Geldbörse und Parfum gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Freitag, 24.4.2026, zwischen 7.45 Uhr und 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Justus-Möser-Straße in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen eine Geldbörse und mehrere Flaschen Parfum. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell