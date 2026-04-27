POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht - schwarzer BMW beschädigt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 24.04.2026, um 14.48 Uhr kam es in Telgte am Kreisverkehr im Orkotten in Höhe des dortigen Lidl-Marktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 87-jähriger Mann aus Telgte befuhr mit einem VW Polo die Straße Orkotten und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt einer 14-jährigen ...

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