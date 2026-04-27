POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht - schwarzer BMW beschädigt
Warendorf (ots)
Zwischen Freitag, 24.4.2026, 23.30 Uhr und Samstag, 25.4.2026, 14.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen BMW 320d, der auf der Ostbredenstraße in Ahlen stand. Dabei entstand an der vorderen Stoßstange Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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