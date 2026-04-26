Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Alkoholisiert Unfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, um 00.57 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Beelen mit einem BMW die B64 aus Richtung Beelen kommend in Fahrtrichtung Clarholz. In Höhe der Gaststätte "Hemfelder Hof" kam der PKW auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Schutzgitter, welches den dortigen Bushaltestellenbereich von den unmittelbar daneben verlaufenden Gleisen trennt. Durch den Unfall verletzte sich der 53-jährige leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW sowie das Schutzgitter wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde das auf die Gleise ragende Schutzgitter entfernt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren sowohl die B64 als auch der Bahnverkehr zwischen Beelen und Clarholz bis ca. 03.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell