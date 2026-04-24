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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Kreativität gefragt zum diesjährigen "Tag der Polizei" - Gemalte Bilder auf unseren Plakaten

Warendorf (ots)

Anlässlich unseres Tages der Polizei am 13. September 2026 in und an der Polizeiwache in Ahlen möchten wir, dass Sie uns nicht nur besuchen und sich über unsere Arbeit informieren, sondern ein Teil davon sind.

Jeder von Ihnen und Ihren Kindern, der Familie, Freunden, Nachbarn ist eingeladen, ein Bild zu malen im Rahmen eines kleinen Malwettbewerbs. Im Sommer wählen wir nach Einsendeschluss einige Bilder aus. Und diese Bilder werden dann auf einen Teil unserer Werbeplakate gedruckt. Einziges Kriterium: Die Bilder müssen Polizeibezug haben. Egal ob Wachsmaler, Pastell, Wasserfarbe, Buntstift - alles ist erlaubt. Am Ende gibt es eine kleine Auswahl der eingereichten Bilder, die auf unsere Plakate kommen.

Veröffentlicht werden die Bilder mit Vornamen, Alter und Wohnort. Mit Einsendung der gemalten Kunstwerke, stimmen Sie der Veröffentlichung dieser Informationen, dem Bild und Druck zu.

So kommen die Bilder zu uns:

Eine Abgabe ist an unseren Wachen in Ahlen, Warendorf, Beckum und Oelde in Papierform möglich.

Alternativ digital per Mail an:

Oeffentlichkeitsarbeit.Warendorf@polizei.nrw.de

Betreff: Malwettbewerb, Einsendeschluss: 1. Juni 2026

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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