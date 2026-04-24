Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann geschlagen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu Unbekannten geben, die am Donnerstagnachmittag (23.04.2026, 14.30 Uhr) einen 54-jährigen Mann in Beckum geschlagen haben.

Der Beckumer war mit seinem Rad an der Hammer Straße durch den Westpark unterwegs, als er auf Höhe des Denkmals von vier Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem er eine Frage der Gruppe verneint hatte, wurde er unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen.

Mit seinem Fahrrad konnte er flüchten, leicht verletzt. Die Gruppe wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 18 bis 25 Jahre alt, 1.70 bis 1.80 Meter groß, kurze schwarze Haare, südosteuropäischer Phänotyp, eine Person habe einen blauen Trainingsanzug getragen, eine Person habe ein blaues T-Shirt und eine weiße Jeans getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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