Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Opel Insignia angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (23.04.2026) einen schwarzen Opel Insignia in Telgte angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 09.30 Uhr und 17.10 Uhr an der Brahmstraße und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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