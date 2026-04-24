POL-WAF: Telgte. Opel Insignia angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Donnerstag (23.04.2026) einen schwarzen Opel Insignia in Telgte angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 09.30 Uhr und 17.10 Uhr an der Brahmstraße und wurde vorne links beschädigt.
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