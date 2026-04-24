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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Renault Megane angefahren - Hinweise zu Lkw erbeten

Warendorf (ots)

Ein 72-jähriger Drensteinfurter und ein unbekannter Lkw-Fahrer fuhren am Donnerstagnachmittag (23.04.2026, 15.50 Uhr) auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Kapellenstraße in Ahlen. An der Kreuzung Warendorfer Straße befinden sich zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kapellenstraße. Der Unbekannte fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, dabei touchierte er den Pkw (grauer Renault Megane) des 72-Jährigen, dieser fuhr zeitgleich auf dem linken Fahrstreifen in selber Richtung neben dem LKW. Der Fahrer des Lkw flüchtete von der Stelle, der Pkw wurde beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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