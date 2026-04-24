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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brennende Pkw auf dem Gelände eines Autohauses

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.04.2026) gegen 00.18 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Beckum, Vorhelmer Straße.

Bei Eintreffen wurden zwei brennende Pkw festgestellt, das Feuer griff auf eine angrenzende Halle und zwei weitere Pkw über. Die Feuerwehr Beckum löschte den Brand.

Es ergaben sich Hinweise auf einen technischen Defekt an einem der Pkw als mögliche Brandursache.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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